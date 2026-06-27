Centralni teren Vimbldona u znaku Srbije

Srpski predstavnici igraće na centralnom terenu Vimbldona prvog dana turnira u ponedeljak 29. juna. U sva tri meča jedan od aktera biće iz Srbije.

Program od 14.30 časova otvaraju prošlogodišnji šampion i svetski broj Janik Siner i Miomir Kecmanović. Biće to njihov peti međusobni meč, a u prethodna četiri slavio je Italijan. Kada se taj duel okonča, Teodora Kostović, koja je u glavni žreb ušla kroz kvalifikacije odmeriće snage sa najboljom na planeti Arinom Sabalenkom. Poslednji meč dana negde oko 18 časova odigraće najbolji u istoriji Novak Đoković i Kinez Vu. Srpski as kreće u pohod na 25. gren slem