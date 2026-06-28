Vidovdanski vikend u Srbiji: Predizborna kampanja bez izbora

BBC News pre 13 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Prvog dana vrelog junskog vikenda desetine hiljada ljudi prisustvovali su skupu vlasti „Srbija - jedna porodica“ u centru Beograda, da bi dan kasnije i 170 kilometara dalje, studenti organizovali protest u Kraljevu uz poruku „Sve se vidi na Vidovdan".

Jedan broj njih u Kraljevo stiže peške iz Kragujevca, odakle su krenuli u subotu ujutro.

Skup traje ceo dan, a glavni program počinje popodne od šest sati, najavili su studenti, koji, između ostalog, traže raspisivanje vanrednih izbora.

Dan ranije predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da je takav ishod izvestan, ali bez detalja.

„Ovo su moje poslednje nedelje kao predsednika", rekao je, dodajući da je prethodnih 14 godina „verno služio" državi.

On ipak nije najavio izlazak iz politike, već da će pomoći Srpskoj naprednoj stranci da „pobedi najubedljivije", a objavio je i da će se lista za parlamentarne izbore zvati „Ujedinjena Srbija".

Govorio je ispred Skupštine Srbije, čiji su plato kao i okolne ulice popunile pristalice Srpske napredne stranke, među kojima su mnogi dovezeni autobusima iz drugih delova Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova procenilo je da je na skupu bilo 207.000 ljudi.

Studentski i skup vlasti prate snažna nacionalna ikonografija i jasna obeležja predizborne kampanje, iako izbori nisu ni raspisani, mada su ponovo najavljeni.

Takve najave dolaze u trenutku kada je predsednik obećao nove socijalne mere usmerene ka siromašnijim stanovnicima i penzionerima.

Istovremeno, vlast gomila optužbe protiv studenata i onih koji ih podržavaju da su simulirali upotrebu zvučnog topa godinu dana ranije, što je bio jedan od ključnih događaja u prethodnih godinu i po dana protesta.

Studenti odbacuju te optužbe.

Još nije poznato šta je bio izvor zvuka koji je pokrenuo stampedo tokom 16-minutne tišine 15. marta.

Iako je kazao da želi ujedinjenju Srbiju, Vučić je optužio antirežimske demonstrante da su želeli da „sruše zemlju" i „ukinu demokratiju".

„Nisu krivi studenti, bili su igračka u rukama političara zatim u tuđim rukama", rekao je.

Koliko god se činilo da se predizborna kampanja zahuktava, ključni elementi, kakvi se očekuju u takvim prilikama, nedostaju na obe strane.

Ne zna se ni datum izbora, ali ni koji će pojedinci ući u trku i za koja mesta kada se zakaže izlazak na birališta.

Šta se dešava u Kraljevu?

Od kada su počeli protesti, studenti i oni koji ih podržavaju pešačili su ka različitim delovima Srbije na proteste, ali i u sklopu kampanje „Student u svakom selu", čiji je cilj bio da dopru do što više ljudi.

„Prošle godine smo koracima spajali gradove, ljude i ideje.

„Na tom putu su nastala prijateljstva, uspomene i trenuci koje i danas prepričavamo. Za Vidovdan se vraćamo tamo gde je sve počelo", napisali su.

U Kraljevu su postavljeni štandovi na različitim lokacijama, među njima i prostor za decu.

Studenti su najavili ovaj skup sa porukom „Sve se vidi na Vidovdan", uz fotografiju srpske vojske i predstavnika crkve u odeći iz prošlosti.

Reuters Studenti su u Kraljevu prethodno organizovali protest 16. aprila 2025. godine

Pre više od šest vekova odigrao se Boj na Kosovu na Vidovdan, između srpske i moćnije turske vojske, i ta bitka do danas je istican kao jedan od kamena-temeljaca nacionalnog identiteta.

Kosovo, koje pojedini zovu „svetom srpskom zemljom" proglasilo je nezavisnost 2008. godine, ali studenti, u do sada predstavljenom programu, insistiraju na njegovom očuvanju i kao „sastavnom delu Srbije".

Skup u nedelju organizuju u gradu, u koji je zbog blizine granici sa Kosovom, stiglo najviše srpskih izbeglica posle NATO bombardovanja 1999. godine.

Pre godinu dana studenti su organizovali masovni protest u Beogradu, posle koga je došlo do više sukoba sa policijom, koju su pojedinci tada optužili za prekomernu upotrebu sile i brutalnost.

Šta je rekao predsednik Vučić?

Reuters

Pristalice Srpske napredne stranke u subotu su ispunile centar Beograda, gde su od petka uveče bili postavljeni bina, stolice, štandovi i beli šatori.

Predsednik Srbije započeo je obraćanje osvrtom na 2012. godinu, kada je SNS došao na vlast, rekavši da je to bilo vreme „beznađa".

„Za ovih 14 godina mnogo smo promenili i napravili velike stvari za ovu zemlju, ništa to ne bih mogao da uradim bez vas koji ste verovali u promene", rekao je okupljenima.

U govoru dužem od pola sata, predsednik je govorio o očuvanju Kosova, održavanju „tradicionalnog prijateljstva" sa Kinom i Rusijom, ali i nastavku „evropskog puta, sa više entuzijazma nego što ga ima u ovom trenutku".

Prijateljstvo sa Kinom doneće Srbiji fabriku robota, za koju je rekao da će biti bolja nego ona u Kini, najavivši i izgradnju gasnih elektrana, hidrocentrala i data centara.

Najavio je više pomilovanja, zdravstvene reforme, i posebne mere za penzionere i one sa najmanjim primanjima, mada nije govorio o detaljima, već je rekao da će ih saopštiti u ponedeljak.

Najavio je i reforme u obrazovanju.

„Moramo da promenimo obrazovni sistem, mora da vlada konkurencija, a ne da imamo političke parazite na fakultetima", rekao je predsednik.

Ranija najava obrazovnih reformi, koja bi omogućila akreditaciju stranih fakulteta, naišla je na veliko protivljenje akademske zajednice.

SNS miting: Predizborni skup za neraspisane izbore

Kako je protekao skup u Beogradu?

Zabavni deo programa obeležili su nastupi nekoliko folk muzičara, među njima Mire Škorić i Ace Lukasa.

Intoniranjem himne i igranjem 'Moravca', koji su izveli kineski roboti, počeo je glavni deo programa.

Prostor ispred Skupštine, kao i deo centralnih okolnih ulica i Bulevara kralja Aleksandra bio je zatvoren za saobraćaj.

Skup je održan prekoputa Pionirskog parka ograđenog više od godinu dana i nedostupnog Beograđanima, u kojem se nalaze ljudi koji se predstavljaju kao pristalice vlasti.

Ljudi koji su došli mogli su da ostave poruke o problemima i predlozima za predsednika.

Na junskih plus 35, pored štandova sa hranom, pićem i ručno izrađenim nakitom, nalazile su se cisterne sa vodom za piće, javio je BBC reporter Stefan Veselinović.

Delile su se majice, ali su se ipak zbog vrućine najviše tražile lepeze.

Postavljeni su i privremeni košarkaški teren i dvorci na naduvavanje za decu, ali nije bilo mnogo posetilaca sat vremena pre zakazanog centralnog dela programa.

„Ovaj skup je veoma lep, došli smo da podržimo našeg predsednika", rekao je Rodoljub Bosiljkanović iz Bora za BBC na srpskom.

On je zadovoljan time što je predsednik Vučić „doveo u Bor investitore koji dobro rade" i ljudi sada „imaju dobre plate".

U Boru posluje kineska kompanija Ziđin, koja je preuzela Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Pozivajući ljudi da dođu ispred Skupštine, Vučić je rekao da je cilj da se građanima pokaže „šta je budućnost".

„Posebno pozivam vas mlade, jer vi ste oni koji treba da vodite zemlju. Ali ne smemo da delimo zemlju, moramo da pokažemo poštovanje prema starijima", rekao je Vučić u video-poruci objavljenoj na njegovoj Instagram stranici.

Poslednjih meseci, a posebno posle predsednikove posete Kini najavljuje se kineska investicija u razvoj humanoidnih robota u Šapcu, i drugih ulaganja u visoku tehnologiju.

Srpko Trifunović iz Negotina veruje da u državi „sve ide na bolje".

„I putevi, organizacija i gradovi. Ne treba da se ruši država", kaže za BBC.

Među okupljenima bila je i Jagoda Lukajić iz Banjaluke, administrativnog centra Republike Srpske, jednog od dva entiteta BiH.

Za nju je Srbija „naša divna majka".

„Došla sam da podržim našeg i vašeg predsednika, divim mu se na svemu što je uradio za naš narod u Republici Srpskoj i Srbiji", rekla je.

Pored predsednika Vučića bili su Milorad Dodik, bivši predsednik Republike Srpske, i Milan Knežević, prosrpski političar iz Crne Gore.

Reuters 'Milutin' i 'Dragutin' na skupu Srpske napredne stranke u Beogradu

Fonet Velika zastava Srbije duž ulice Kneza Miloša

Reuters Pristalice vlasti ispunile su prostor ispred platoa Skupštine Srbije i okolne ulice

Reuters

Stefan Veselinović/BBC

Stefan Veselinović/BBC Pojedini okupljeni stajali su u hladu pored improvizovane prostorije oblepljene natpisom 'Blokaderska Srbija'

Stefan Veselinović/BBC Štandovi sa hranom na skupu koji organizuje vlast 27. juna u Beogradu

Stefan Veselinović/BBC

Stefan Veselinović/BBC U centru Beograda bilo je vrelo popodne 27. juna

Žarka Radoja/BBC Pripreme za miting Srpske napredne stranke u Beogradu 27. juna

Slobodan Maričić/BBC Dosadašnji slogan Srbija pobeđuje bio je izlepljen ispred Skupštine Srbije

Slobodan Maričić/BBC Ispod belih šatora naslagani su voda i sokovi

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Osamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 121 zemlje, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

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(BBC News, 06.28.2026)