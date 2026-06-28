Danas je Vidovdan, jedan od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba

BEOGRAD - Vidovdan, koji se obeležava 28. juna, kada se sećamo Svetog kneza Lazara, koji je mučenički postradao za veru i otadžbinu, jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba.

U Boju na Kosovu, na Vidovdan 1389. godine, knez Lazar, koji je predvodio Srbe, je poginuo, a prethodno je turskog sultana Murata ubio srpski ratnik Miloš Obilić. U prilikama koje su vladale 1389. odlučan otpor invaziji Turaka, kakav je pružio knez Lazar, bio je svesna žrtva za veru i otadžbinu. Boj na Kosovu prihvaćen je kao odrednica srpske istorije upravo zbog mučeništva sa uzvišenom motivacijom, u potpuno nesrazmernoj borbi, kada se knez Lazar sa saborcima