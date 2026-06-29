AMSS: Savet vozačima da ne putuju u najtoplijem delu dana

Danas pre 59 minuta  |  Beta
AMSS: Savet vozačima da ne putuju u najtoplijem delu dana
Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 sepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila. Na naplatnim stanicama nema
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