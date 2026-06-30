Bačena bomba na kuću na Bežanijskoj kosi

Jutros oko 03,30 časova na Bežanijskoj kosi došlo je do eksplozije, nezvanično saznaje Telegraf.

Nepoznato lice je bacilo ručnu bombu na kuću, kojoj je tom prilikom oštećena ograda. Vlasniku kuće su takođe polomljena stakla na automobilu. Istragu vodi Više javno tužilaštvo. Tražite još vesti za temu Hronika? Interesuju vas lokalne teme za Beograd? Politika, društvo, biznis, sport, hronika, servisne vesti, isključenja struje i vode, izmene u prevozu i još mnogo toga... Sve najnovije i najvažnije informacije, kao i mnogobrojne lokalne zanimljivosti za Beograd