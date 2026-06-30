Zemljotres kod Zenice, osetio se i u Sarajevu

B92 pre 34 minuta
Zemljotres kod Zenice, osetio se i u Sarajevu

Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio je jutros područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres je registrovan u 6.18 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio oko 11 kilometara istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra severozapadno od Sarajeva, na dubini od 10 kilometara, prenosi Klix.ba. Prema svedočenjima građana objavljenim na platformi EMSC, potres je kratko trajao, ali se osetio prilično snažno, naročito na višim spratovima zgrada. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.
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