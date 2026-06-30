Skoro formiranje REM-a samo ako se nastavi zakonito

Danas pre 4 sati  |  Ivana Nikoletić
Skoro formiranje REM-a samo ako se nastavi zakonito

Četvoro izabranih nezavisnih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije dali ostavke na ta mesta, odbili su da se vrate u Savet, samo na poziv skupštinskog Odbora za informisanje i kulturu, jer smatraju da samo Skupština može da otkloni pravne nedostatke čitavog procesa, kako zakon nalaže.

Odbor je prethodno poništio spornu proceduru izbora devetog člana Saveta, iz redova nacionalnih manjina. S obzirom da je to, posle svega, bio razlog zbog kog su isprva ovi članovi dali ostavke, Odbor je pretpostavio da će se oni, sada kada tog razloga nema, vratiti na svoje funkcije. Međutim, oni su jasno odbili taj poziv, jer smatraju da bi odazivanje na njega bilo upuštanje u nove nezakonitosti. Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar ali i
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