Bogdan Bogdanović postaje slobodan igrač

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Bogdan Bogdanović postaje slobodan igrač

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postaće slobodan igrač, pošto Los Anđeles Klipersi, za koje je do sad nastupao, nisu odlučili da iskoriste opciju da mu produže ugovor. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je preneo poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Džejk Fišer. U sklopu Bogdanovićevog ugovora sa klubom iz Los Anđelesa, Klipersi su imali opciju da jednostrano produže saradnju sa 33-godišnjim srpskim bekom do kraja sezone 2026/27, ali su to odbili da urade. Bogdanović je u Kliperse došao u februaru 2025. godine iz Atlante, a u regularnom delu prethodne sezone je odigrao samo 23 utakmice, u toku kojih je u proseku beležio 7,4 poena, 2,6
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