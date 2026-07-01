Jaguar XJ220 by Callum Designs (dopunjeno)

Auto blog pre 1 sat
Jaguar XJ220 by Callum Designs (dopunjeno)

U objavi na Callum Designs Instagram stranici, kompanija je otkrila ono što opisuje kao modernu interpretaciju kultnog XJ220.

Sam Kalum je dizajnirao projekat i, iako nema potvrde da će stići do proizvodnje, ideja nije u potpunosti isključena. Njegove elegantne, moderne linije uparene su sa dovoljno DNK iz originalnog XJ220 da bi se osećao kao pravi naslednik, a ne kao jednostavan omaž. Celokupna silueta, stakla i zadnji otvori za ventilaciju podsećaju na originalni super automobil. Čak i prepoznatljivi točkovi u obliku diskova izgledaju kao savremena reinterpretacija čuvenih felni XJ220.
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