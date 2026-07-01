Bogdanović "napada" NBA prsten!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović karijeru će nastaviti u Hjuston Roketsima.

Bogdanović je kao slobodan igrač dogovorio jednogodišnji ugovor sa ekipom iz Teksasa, prenosi ESPN. Kako navodi dobro obavešteni NBA insajder Šems Čaranija, čelnici Roketsa su tokom prve večeri prelaznog roka intenzivno radili na angažovanju iskusnog beka i uspeli da ga ubede da prihvati ponudu. Bogdanović tako ulazi u svoju desetu sezonu u NBA ligi, u koju stiže kao jedan od najiskusnijih šutera dostupnih na tržištu i igrač sa bogatim plej-of iskustvom. Saigrač u