Bogdanović "napada" NBA prsten!

B92 pre 50 minuta
Bogdanović "napada" NBA prsten!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović karijeru će nastaviti u Hjuston Roketsima.

Bogdanović je kao slobodan igrač dogovorio jednogodišnji ugovor sa ekipom iz Teksasa, prenosi ESPN. Kako navodi dobro obavešteni NBA insajder Šems Čaranija, čelnici Roketsa su tokom prve večeri prelaznog roka intenzivno radili na angažovanju iskusnog beka i uspeli da ga ubede da prihvati ponudu. Bogdanović tako ulazi u svoju desetu sezonu u NBA ligi, u koju stiže kao jedan od najiskusnijih šutera dostupnih na tržištu i igrač sa bogatim plej-of iskustvom. Saigrač u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Jednogodišnji ugovor: Bogdan Bogdanović ne ide kod Jokića u Denver, ali ostaje u NBA ligi

Jednogodišnji ugovor: Bogdan Bogdanović ne ide kod Jokića u Denver, ali ostaje u NBA ligi

Danas pre 1 sat
Bogdanović našao novi NBA ugovor

Bogdanović našao novi NBA ugovor

Sputnik pre 1 sat
Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Hjustonu

Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Hjustonu

Nedeljnik pre 2 sata
Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Hjustonu

Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Hjustonu

Serbian News Media pre 1 sat
GOTOVO - Bogdan izabrao!

GOTOVO - Bogdan izabrao!

Sportske.net pre 3 sata
Bogdanović ostaje u NBA ligi – stiže kod Durenta u Hjuston

Bogdanović ostaje u NBA ligi – stiže kod Durenta u Hjuston

RTV pre 3 sata
Ništa od Evrope i Denvera: Bogdan našao novi klub, pridružuje se dvojici superstarova!

Ništa od Evrope i Denvera: Bogdan našao novi klub, pridružuje se dvojici superstarova!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAInsajderBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Marko Jovanović: Jedan od napadača na mene bio je Đorđe Prelić

Marko Jovanović: Jedan od napadača na mene bio je Đorđe Prelić

Insajder pre 40 minuta
Treće veče turnira "Vidovdan 2026": Derbi utakmice seniorskog programa obilovale golovima i uzbuđenjima

Treće veče turnira "Vidovdan 2026": Derbi utakmice seniorskog programa obilovale golovima i uzbuđenjima

Plus online pre 20 minuta
Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

BBC News pre 20 minuta
Fudbaleri "Radničkog 1923" na pripremama na Zlatiboru

Fudbaleri "Radničkog 1923" na pripremama na Zlatiboru

InfoKG pre 50 minuta
Hulijan Kinjones: Od žrtve rasizma do heroja koji menja sliku Meksika

Hulijan Kinjones: Od žrtve rasizma do heroja koji menja sliku Meksika

RTS pre 50 minuta