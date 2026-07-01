Ponoš (SRCE): Izjava za UKP je izjava za Informer

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas, nakon informativnog razgovora u Upravi kriminalističke policije (UKP), da vlast nastavlja sa zastrašivanjem političkih protivnika i običnih građana, ali da neće uspeti nikoga da zaplaše.

Ponoš je agenciji Beta kazao da se sinoć vratio u Srbiju nakon godišnjeg odmora, i da mu je jutros u 8.20 časova uručen poziv za informativni razgovor u UKP u 10.00 časova.

On je istakao da je njegova izjava data pripadnicima UKP-a posle samo deset minuta čitana na TV Informer.

"Sve je to sračunato da zastraše običan narod. Mene i ostale, koje su do sada pozivali na informativni razgovor, sasvim sigurno ne mogu da zaplaše. Ako misle da će da me razuvere u to što sam rekao, i da nisam video to što sam video, naravno da se varaju", naglasio je.

Ponoš je naveo da je pripadnicima UKP-a objasnio na čemu je bazirao svoju objavu o upotrebi zvučnog topa 15. marta 2025 godine.

"Tu tvrdnju sam bazirao na tri parametra: prvi je što imam odgovarajuće stručno obrazovanje, jer sam školovan iz oblasti elektronskog izviđanja i ometanja. Drugi razlog je to što sam video šta se dogodilo 15. marta u vreme odavanja minuta tišine za stradale u Novom Sadu i šta je to proizvelo, i treće što sam imao informacije da je policija nabavila nezakonito ta sredstva i da ih je posedovala", kazao je.

Ispravnost moje tvrdnje, dodao je, "potvrdila je i policija jer je prvo tvrdila da ne poseduje to oružje, a onda je priznala da poseduje".

"Prvo su lagali da ne poseduju zvučno oružje, a onda su kazali da poseduju, ali da se oružje nalazi u magacinima. Kada su objavljene fotografije zvučnog oružja ispred Skupštine Srbije, kazali su da nije upotrebljeno, a onda je ministar Ivica Dačić priznao da policija poseduje zvučno oružje, ali da je on naredio da se blokira taj mod", podsetio je Ponoš.

On je kazao da je nedopustivo da njegova izjava data UKP-u posle samo nekoliko minuta bude objavljena na prorežimskom glasilu TV Informer.

"Samo deset minuta nakon što sam potpisao službenu belešku o završenom informativnom razgovoru u UKP, ta beleška je čitana na TV Informer, tako da UKP nije ništa više nego terenska jedinica Informera. Moja izjava data policiji je zapravo bila izjava za Informer", zaključio je Ponoš.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da su danas pripadnici Uprave kriminalstičke policije obavili informativni razgovor s predsednikom stranke Srbija centar Zdravkom Ponošem, zbog njegove objave da je 15. marta 2025 godine vlast upotrebila "zvučni top" na studente i građane.

"Pripadnici UKP obavili su informativni razgovor s predsednikom političke stranke Srbija centar Z.P. u vezi s njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži 'X' 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen 'zvučni top' prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana", navelo je VJT.

Sporna objava, kako je navelo VJT, glasi: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!", prenelo je VJT Ponoševu objavu na Iksu.