Zdravko Ponoš dobio poziv da se javi u UKP

Beta pre 39 minuta

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš saopštio je danas da je dobio poziv da se javi u Upravu kriminalističke policije (UKP).

U pozivu policije, koji je Ponoš objavio na društvenoj mreži X, piše da se predsednik stranke SRCE treba da se javi danas u 10 časova u Službu za borbu protiv terorizma u Beogradu, u svojstvu građanina, po zahtevu za prikupljanje obaveštenja, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

"Sinoć doputovao, a već jutros me budi policija i hoće da se vidimo u UKP u roku sat i po. Vučić baš nestrpljiv da sazna gde sam se kupao", napisao je Ponoš.

Iz stranke SRCE naveli su da u tekstu poziva nije navedeno o kojoj istrazi se radi, ali su istakli da sumnjaju da je poziv upućen u okviru istrage protiv lica koja su neposredno nakon incidenta na skupu 15. marta tvrdila da je primenjeno zvučno oružje.

"Ističemo da je uključivanje Službe za borbu protiv terorizma apsurdno i da cela priča o 'simulaciji zvučnog topa' služi isključivo za politički pritisak na predsednika Srbija centra, koji je u režimskim medijima označen kao jedan od prvih koji je tu informaciju plasirao u javnost", poručili su u saopštenju.

(Beta, 01.07.2026)