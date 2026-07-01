U Novom Sadu obeleženo 20 meseci od pada nadstrešnice

Insajder pre 1 sat  |  FoNet
U Novom Sadu obeleženo 20 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi, zborovi Novog Sada i građani danas su, na raskrsnici ispred Železničke stanice u tom gradu, obeležili 20 meseci od obrušavanja betonske nadstrešnica i smrti 16 osoba, prenosi portal 021.rs.

Železnička stanica u Novom Sadu foto: Srđan Ilić Raskrsnica je bila blokirana od 11.52, što je tačno vreme pada nadstrešnice, a građani su šesnaestominutnom tišinom odali poštu žrtvama. Za večeras u 20 časova zakazan je i skup kod Futoške pijace. Najavljeno je da će potom biti održana komemorativna šetnja do Železničke stanice, gde će takođe biti održana šesnaestominutna tišina. Građani Novog Sada svakog prvog u mesecu ispred Železničke stanice odaju poštu žrtvama
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