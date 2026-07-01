Newsnight: 20 meseci bez odgovora o padu nadstrešnice

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Newsnight: 20 meseci bez odgovora o padu nadstrešnice

Navršilo se 20 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i smrti 16 ljudi.

Večeras od 20 sati zakazan je skup kod Futoške pijace u Novom Sadu. Nakon toga će biti održana komemorativna šetnja do Železničke stanice, gde će biti održana šesnaestominutna tišina za žrtve ove tragedije. Komemorativni skup najavljen je i u Nišu za 19 časova. Šta (ne)znamo o istrazi u vezi sa padom nadstrešnica, koje odgovore bi trebalo da pruže nadležne institucije i da li su protesti način da se institucije nateraju da rade svoj posao. Uživo smo u Novom Sadu i
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