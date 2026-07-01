Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Osnovni sud u Pančevu prvostepeno je danas proglasio studenta Elektrotehničkog fakutleta Andreja Tanka krivim za ometanje službenog lica i izrekao mu uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora, odloženu na dve godine.

Ta kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo, a portal N1 piše da su u to vreme uračunata tri meseca koja je Tanko već proveo u pritvoru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su ranije saopštili da se Tanko sumnjiči da je 13. avgusta prošle godine prilikom protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu „tečnošću intenzivnog mirisa i nepoznatog porekla prskao policijske službenike“ u kordonu. Andrej Tanko nije bio na