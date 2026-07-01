Bogdanović našao novi NBA ugovor

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović pronašao je novi klub u NBA ligi. Kako je prvi objavio najpouzdaniji NBA insajder Šems Čaranija, 33-godišnji bek dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima.

Bogdanović je ovog leta postao slobodan agent nakon što su Los Anđeles Klipersi iskoristili klauzulu kojom su raskinuli njegov ugovor, vredan 16 miliona dolara za narednu sezonu. Iako se poslednjih nedelja spekulisalo i o mogućem povratku u Evropu, prioritet srpskog reprezentativca bio je ostanak u NBA ligi. Potpisom za Hjuston Bogdanović će odigrati svoju desetu sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Dovoljno je da provede i jedan sekund na parketu kako bi