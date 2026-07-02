Drvored lipa u ulici Filipa Filipović

Kažu nam da se brinu o Čačku kao što se nijedna lokalna vlast ne brine o svojoj opštini nigde u Srbiji.

Kažu da direktori gradskih javnih preduzeća imaju velike plate, svi preko 200.000 dinara, zato što mnogo i predano rade i mnogo brinu o građanima Čačka. Pa evo kako ta briga izgleda na primeru na koji nam je ukazao jedan naš sugrađanin. Poštovani, drvored u ulici Filipa Filipovića, do nove stambene zgrade koja se tu gradi je u očajnom stanju. Sedam lipa u nizu su u fazi sušenja. Ko je kriv, investitor koji tu gradi ili „Gradsko zelenilo“ koje održava drvored?