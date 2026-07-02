Fudbaleri Belgije od 0:2 do pobede protiv Senegala

Politika pre 10 minuta
Fudbaleri Belgije od 0:2 do pobede protiv Senegala

Belgija iz ponora poraza do plasmana u osminu finala SP rezultatom 3:2 posle produžetaka

SIJETL – Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Sijetlu pobedila Senegal rezultatom 3:2 posle produžetaka, nakon što je posle 90 minuta bilo 2:2. Senegal je vodio 2:0 do samog finiša, a golove su postigli Habib Dijara u 25. i Ismaila Sar u 51. minutu. Kada se činilo da je sve gotovo Romelu Lukaku je vratio nadu Belgijancima u 86. minutu, a samo tri minuta kasnije Juri Tilemans je „slomio srca” Senegalcima i
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