Predizborni paket pomoći

Radar pre 1 sat  |  Milan Ćulibrk
Predizborni paket pomoći

Više od robe i usluga poskupeli su glasovi. Pre šest godina svaki je vredeo 100 evra, a sada vlast penzionerima obećava od 20.000 do 35.000 dinara. Mladima ne nudi po 100 evra kao 2022, jer je jasno da bi to za režim bila „promašena investicija“

Ako ove godine stopa rasta BDP-a bude veća od tri odsto, to će omogućiti značajno povećanje plata i penzija, najavio je u ponedeljak neformalni direktor Fonda PIO i ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku iz senke Aleksandar Vučić. Pohvalio se da su „od 2020. do 2026. penzije nominalno povećane 117,1 posto, a realno 45,3 odsto“. Prećutao je, naravno, da su 2017, baš dok je on kao premijer za njih bio nadležan, penzije realno bile za 13,8 odsto manje
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Predizborni paket pomoći

Predizborni paket pomoći

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