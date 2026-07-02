Vlada odlučila: Na budžetu će biti 17.493 studenta prve godine

Vlada Srbije usvojila je danas odluku po kojoj 17.493 studenata može da se finansira iz budžeta države pri upisu u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija čiji je osnivač Srbija u akademskoj 2026/27. godini.

Kako je navedeno u saopštenju, usvojena je i odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Srbija za akademsku 2026/27. godinu. Ukupan broj budžetskih studenata koji se mogu upisati u prvu godinu tih studijskih programa je 4.442.