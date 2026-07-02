Nova pravila za vozače u celoj EU: kazne od 400 do 5.000 evra

Vrele gume pre 1 sat
Nova pravila za vozače u celoj EU: kazne od 400 do 5.000 evra
Tahograf postaje obavezan za kombije do 3,5 tone u međunarodnom transportu VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE!!! Od 1. jula 2026. godine u svim državama Evropske unije stupila su na snagu nova pravila koja će značajno uticati na prevoznike koji koriste laka dostavna vozila ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone u međunarodnom komercijalnom transportu robe. Najviše pažnje ovih dana privlači Austrija, gde su kontrole već pojačane, a prevoznici prijavljuju detaljne inspekcije i
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