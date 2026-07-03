Krećete na put? Ovo treba da znate o stanju na granicama

Iz AMSS ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju veće gužve na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u EU očekuju dodatna zadržavanja.

"Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike", rekao je za Tanjug Jovica Mitić iz AMSS-a. Mitić napominje da stabilizacija vremena ipak ne znači opuštanje za volanom. "Podsećamo da je danas petak - početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima", rekao je Mitić. Poseban apel je