Krećete na put? Ovo treba da znate o stanju na granicama

B92 pre 1 sat
Krećete na put? Ovo treba da znate o stanju na granicama

Iz AMSS ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju veće gužve na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u EU očekuju dodatna zadržavanja.

"Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike", rekao je za Tanjug Jovica Mitić iz AMSS-a. Mitić napominje da stabilizacija vremena ipak ne znači opuštanje za volanom. "Podsećamo da je danas petak - početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima", rekao je Mitić. Poseban apel je
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