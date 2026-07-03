Zakazan najveći derbi 1/8 finala Mundijala

Polako, ali sigurno dobijamo parove osmine finala, a upravo je zakazan najveći derbi ove faze.

Portugal je eliminisao Hrvatsku posle preokreta (2:1) i naredni rival biće mu Španija. Susret komšija sa Pirineja na programu je u ponedeljak od 21.00 u Dalasu. Zasad poznato je još pet parova, a interesantno do osmine finala došla su sva tri domaćina. SAD će igrati sa Belgijom, Meksiko protiv Engleske, a Kanada sa Marokom. Ne zaboravimo susrete Francuske i Paragvaja, odnosno Brazila i Norveške.