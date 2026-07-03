Nedeljnik: EPS postao najveći akcionar kompanije Politika

Beta pre 1 sat

 Ektroprivreda Srbije (EPS) postala je najveći akcionar kompanije "Politika" nakon što je završena konverzija duga u akcije, pa sada udeo EPS-a iznosi 27,29 odsto, objavio je sajt Nedeljnik.rs.

Kako je precizirano, akcionarsko društvo "Politika" je zvanično sprovelo upis 39,69 miliona novih akcija od kojih svaka ima početnu vrednost od 100 dinara, a njihovo izdavanje je ključni deo plana restrukturiranja (UPPR), čiji je cilj da se izbegne stečaj tako što se onima kojima duguje novac, umesto gotovine, daju udeli u vlasništvu.

Iz Nedeljnika podsećaju da ovo preduzeće više ne izdaje istoimene dnevne novine, a izašlo je i iz vlasničke strukture preduzeća "Politika novine i magazini, pošto je njegov udeo kupila firma "Media 026" iz sela Vučak kod Smedereva.

Na novoj listi najvećih vlasnika kompanije "Politike" prvo mesto sada ubedljivo zauzima EPS sa 27,29 odsto udela, što iznosi 14,67 miliona akcija. 

Politika je tokom godina nagomilala dug za neplaćenu struju EPS-u koji je na kraju aprila iznosio blizu 1,5 milijardi dinara (oko 12,8 miliona evra).

Odmah iza njih je država Srbija sa 16,37 odsto vlasništva. 

Većina državnih preduzeća je izabrala da odmah uzme akcije, dok je NLB Komercijalna banka to odbila i tražila da joj se dug veći od 1,5 milijardi dinara isplati u novcu tokom narednih 10 godina.

Neki poverioci, poput stranih investitora i beogradskih komunalnih preduzeća, glasali su protiv ovakvog rešenja, ali su morali da ga prihvate, jer zakon predviđa da odluka većine obavezuje sve, pa su i oni koji su želeli novac postali vlasnici akcija kompanije koja se više ne bavi izdavanjem novina, već upravljanjem imovinom i rešavanjem starih dugova.

Zbog toga što je u opticaj ubačeno skoro 40 miliona novih akcija, nekadašnji suvlasnici sada imaju mnogo manji udeo u firmi nego ranije.

Fond PIO je pre ovog procesa držao skoro 30 odsto vlasništva, a sada je njegov deo pao na 8,32 odsto.

Na listi 10 najvećih sada se nalaze i Elektrodistribucija Srbije sa 7,42 odsto, Dunav osiguranje sa 4,14 odsto i Agencija za osiguranje depozita sa 3,61 odsto. 

Ovim je država praktično potvrdila potpunu kontrolu nad preduzećem kroz svoje različite institucije i preduzeća, pošto praktično upravlja sa oko 85 odsto kapitala "Politike", objavio je Nedeljnik.rs.

(Beta, 03.07.2026)

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