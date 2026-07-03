EPS postao najveći akcionar Politike

Ektroprivreda Srbije (EPS) postala je najveći akcionar kompanije „Politika“ nakon što je završena konverzija duga u akcije.

Sada udeo EPS-a iznosi 27,29 odsto, objavio je sajt Nedeljnik.rs. Kako je precizirano, akcionarsko društvo „Politika“ je zvanično sprovelo upis 39,69 miliona novih akcija od kojih svaka ima početnu vrednost od 100 dinara, a njihovo izdavanje je ključni deo plana restrukturiranja (UPPR), čiji je cilj da se izbegne stečaj tako što se onima kojima duguje novac, umesto gotovine, daju udeli u vlasništvu. Iz Nedeljnika podsećaju da ovo preduzeće više ne izdaje istoimene