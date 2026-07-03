Premijer Moldavije podneo ostavku

NIN pre 21 minuta  |  Tanjug
Premijer Moldavije podneo ostavku

Premijer Moldavije Aleksandru Munteanu podneo je ostavku, čime je pokrenut i proces ostavke kompletne vlade, saopšteno je danas u Kišinjevu.

Munteanu, koji je na funkciji premijera bio od novembra 2025. godine, nije detaljno obrazložio svoju odluku. On je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da mu se mandat završava i da je odlučio da se povuče kada je zaključio da više ne može da obavlja dužnost u skladu sa svojim principima i uverenjima. "Danas mi se završava mandat premijera. U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu da obavljam svoj mandat u skladu sa svojim principima i uverenjima, odlučio
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