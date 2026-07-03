Provalio u stan i ukrao novac

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Provalio u stan i ukrao novac

SREMSKA MITROVICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su tešku krađu u Sremskoj Mitrovici i uhapsili D. B. (41), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, koristeći odsustvo vlasnika, provalio u njegov stan i ukrao veću sumu novca u domaćoj i stranoj valuti. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
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