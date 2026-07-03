Interpol raspisao poternicu za Ukrajinkom zbog napada u Monaku

Interpol je danas objavio ime Ukrajinke osumnjičene za bombaški napad u Monaku koji je navodno ciljao ukrajinskog tajkuna sa vezama u Rusiji.

U Crvenoj poternici objavljenoj na njegovom sajtu, Interpol je identifikovao Anastasiju Berezovsku, 39-godišnju ženu iz Ukrajine, za kojom se traga. U poternici se navodi da ima tetovažu na desnoj ruci od ramena do lakta, kao i da je rođena u Ukrajini, ima tamnu kosu i govori nemački. Dodaje se da vlasti Monaka traže njeno hapšenje zbog pokušaja ubistva i drugih krivičnih dela.