Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano, sa dnevnom temperaturom nižom od 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, na severu i istoku zemlje povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 stepeni do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura kretaće se 15 stepeni do 17, a najviša dnevna biće oko 27 stepeni.
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