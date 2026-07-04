Sunčan i prijatan vikend pred nama: temperatura do 29 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Sunčan i prijatan vikend pred nama: temperatura do 29 stepeni

Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepen, dok će se dnevna kretati između 26 i 29 stepeni.

Sutra se očekuje nastavak pretežno sunčanog vremena. Samo ponegde u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura dostizaće 29 stepeni. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Ipak,
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