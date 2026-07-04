Danas pretežno sunčano i vetrovito

Prvog dana vikenda pretežno sunčano, suvo, ali vetrovito.

Iznad naše zemlje nalazi se umereno topla i suva vazdušna masa. Danas očekujemo duže periode sunčanog vremena, bez padavina, uz maksimalnu temperaturu oko proseka. U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Duvaće umeren, povremeno i jak vetar severnog smera. Maksimalna temperatura od 25 do 29 stepeni. U nedelju očekujemo priliv vlage sa severa, pa to može usloviti povremenu slabu kišu tokom dana. Zatim od