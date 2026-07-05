Danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni: U narednim danima bez velikih vrućina

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti tokom poslepodneva, kada je tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Prema prognozi meteorologa, i narednih dana dnevna temperatura u većini mesta biće ispod ili oko 30 stepeni Celzijusa, pa se ne očekuju