Srbija centar: Od izvoznika postali smo uvoznik struje

Serbian News Media pre 2 sata
Srbija centar: Od izvoznika postali smo uvoznik struje
Stranka Srbija centar-Srce saopštila je danas da uvoz električne energije obara sve rekorde jer je Srbija, kako je ocenila, zbog vlasti predsednika Aleksandra Vučića od izvoznika postala uvoznik struje. „Elektroprivreda Srbije ( EPS) je pre samo 15-20 godina za ceo zimski period obezbeđivala uvoz od svega 450 gigavat sati (Gwh) električne energije, što se računalo kao potrošnja za tri hladna zimska dana, ali se situacija za vreme vlasti Srpske napredne stranke
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