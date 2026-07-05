Novčanice sa Trampovim potpisom puštene u opticaj

Sputnik pre 10 minuta
Novčanice sa Trampovim potpisom puštene u opticaj

Američki ministar finansija Skot Besent saopštio je da su povodom obeležavanja 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u opticaj puštene novčanice američkog dolara sa potpisom predsednika SAD Donalda Trampa.

Besent je na platformi X potvrdio odluku deleći objavu američkog predsednika sa fotografijom novčanice od 100 dolara na kojoj se nalazi Trampov potpis. Kako prenose mediji, američke papirne novčanice tradicionalno nose potpise ministra finansija i blagajnika SAD, a ne predsednika države. Administracija u Vašingtonu je prošle godine dodala Trampovo ime Američkom institutu za mir, kao i u odbor Centra za scenske umetnosti Džon F. Kenedi, koji je preuzeo na početku
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