Muškarac teško povređen u udesu u centru Beograda

Jedan muškarac (21) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na uglu ulica Kraljice Marije i Ruzveltove u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar, a u istoj nezgodi lakše su povređene još tri osobe kojima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 111 puta, od čega 24 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.