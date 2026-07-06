Prevrnuo se traktor sa vozačem u Glasoviku!

Prokuplje press pre 1 dan  |  Biljana Roganović
Prevrnuo se traktor sa vozačem u Glasoviku!

Pre nešto više od pola sata u selu Glasovik kod Prokuplja prevrnuo se traktor na kojem je bio vozač.

Prema prvim informacijama, vozač je zadobio teške telesne povrede i nemoguće ga je izvući ispod traktora. Kako smo saznali nezgoda se desila na prilično neprohodnom mestu i pored Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje krenuli su i vatrogasci u spasavanje, jer je čovek zaglavljen ispod traktora. Više informacija ćemo imati kasnije. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod:
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