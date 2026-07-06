Španija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Španija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila Portugal 1:0. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Jedini gol postigao je Mikel Merino u prvom minutu nadoknade vremena. Španija je prva zapretila u trećem minutu, kada je Mikel Ojarsabal šutirao sa distance, a golman Diogo Košta odbranio. U sedmom minutu Žoao Kanselo šutirao je snažno iskosa sa desne strane preko prečke španskog gola. Minut kasnije na drugoj strani dobru šansu imao je Ojarsabal, koji se posle dobrog dodavanja Danija Olma našao ispred golmana, šutirao je u dalji ugao i poslao loptu pored stative.
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