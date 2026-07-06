SpaceX ponovo privlači pažnju – Velika šansa da zaradite!

Još se pošteno nije ni slegla prašina oko novog tržišnog projekta Ilona Maska, a jedan od najvećih IPO-a u istoriji opet privlači pažnju investitra.

SpaceX ponovo zaokupira pažnju javnosti i po činjenicama koje su javno dostupne, ovog leta za ovu kompaniju neće biti mirovanja. Suprotno tome, SpaceX i Ilon Mask iz nedelje u nedelju ne prestaju da pozitivno iznenađuju učesnike na tržištu a sve to se odražava i na cenu akcije kompanije na berzi. To kretanje cene je nešto što najviše interesuje svakoga ko je aktivan na tržištu, a učestvovanje na berzi je danas i više nego lako zbog postojanja različitih online