SpaceX ponovo privlači pažnju - velika šansa da zaradite!

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/PR
SpaceX ponovo privlači pažnju - velika šansa da zaradite!

Još se pošteno nije ni slegla prašina oko novog tržišnog projekta Ilona Maska, a jedan od najvećih IPO-a u istoriji opet privlači pažnju investitra.

SpaceX ponovo zaokupira pažnju javnosti i po činjenicama koje su javno dostupne, ovog leta za ovu kompaniju neće biti mirovanja. Suprotno tome, SpaceX i Ilon Mask iz nedelje u nedelju ne prestaju da pozitivno iznenađuju učesnike na tržištu a sve to se odražava i na cenu akcije kompanije na berzi. To kretanje cene je nešto što najviše interesuje svakoga ko je aktivan na tržištu, a učestvovanje na berzi je danas i više nego lako zbog postojanja različitih online
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