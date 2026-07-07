Vučić: Nisam optimista kada je reč o brzom članstvu u EU

Beta pre 54 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje te da nije optimista po pitanju brzog članstva u EU za bilo koju od država regiona.

"Gledali su me kao pesimistu i opreznog čoveka, ali je očigledno da sam bio u pravu. Ne mislim da će EU u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne treba da ubrzano nastavimo na našem evropskom putu, da sprovodimo reforme", rekao je on na konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU.

Naveo je da je besmisleno da Srbija bude članica, ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina.

"Mi i dalje nemamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga – ni ovde u regionu. Isprepleteni smo i najveći deo je živeo u zajedničkoj državi. Ipak, nismo se oslobodili razlika i sukoba iz devedesetih. Veoma je važno da sa drugim zemljama koje se nalaze na evropskom putu ostvarujemo svaku vrstu saradnje", rekao je.

U Beogradu je danas počela dvodnevna Konferencija predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u EU.

Među učesnicima su pored predsednika parlamenata Srbije i Ukrajine, koje su inicijatori skupa, predstavnici parlamenata Albanije, BiH, Crne Gor, Severne Makedonije, Gruzije i Moldavije.

(beta/cmg)

(Beta, 07.07.2026)