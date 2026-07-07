SPC i vernici danas slave Ivanjdan – zaštitnik kumstva i devojački praznik

N1 Info pre 57 minuta  |  RTS
SPC i vernici danas slave Ivanjdan – zaštitnik kumstva i devojački praznik

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče.

Njegovo ime se, između ostalog, vezuje za krštenje Isusa Hrista u reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak Novog zaveta i propovedi hrišćanske vere. Ivanjdan je hrišćanski praznik kojim se obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja, prenosi RTS. Nijedan svetitelj nema toliko puta spomen u godini – obeležava se rođenje, usekovanje, sabor, tri obretenja Svetog Jovana čije se ime vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji
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