Ivanjdan – zaštitnik kumstva i devojački praznik

RTS pre 1 sat
Ivanjdan – zaštitnik kumstva i devojački praznik

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Njegovo ime se, između ostalog, vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak Novog zaveta i propovedi hrišćanske vere.

Ivanjdan je hrišćanski praznik kojim se obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Nijedan svetitelj nema toliko puta spomen u godini – obeležava se rođenje, usekovanje, sabor, tri obretenja Svetog Jovana čije se ime vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak novog zaveta i propovedi hrišćanske vere. Srbi ga posebno poštuju i kao zaštitnika kumstva i pobratimstva. Narodno praznovanje Ivanjdana potiče iz
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