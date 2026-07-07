Ako je ovo normalno…

Velike priče pre 54 minuta  |  Piše Ina Poljak
Ako je ovo normalno…

Pre neki dan, igrali su fudbalski meč Amerika i Iran. Ujutru gledaš utakmicu sa jednom zemljom a onda te ona uveče — ili kad god joj padne na pamet — bombarduje

Ova priča u potpunosti je izmišljena. Vraćam se pre neki dan sa pijace i sretnem vanzemaljca. Krenemo mi tu da ćaskamo i on me zamoli da mu ispričam neku zanimljivu priču, već se malo jadan sav smorio od skrolovanja po Instagramu. Svemirski brod mu je parkiran tu na travnjaku, pa bi malo da izbleji, pre nego što vidi gde će i šta će dalje. Sedosmo na klupu i ja počeh. „Bila jednom jedna jako velika zemlja”, videh da me sluša pažljivo, pa nastavih. „Ta zemlja je
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