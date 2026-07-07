Kako Bob seče tortu

Velike priče pre 19 minuta  |  Piše Milica Rilak
Kako Bob seče tortu

Erik Maskin, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2007. godine i utemeljivač teorije dizajna mehanizama, ima ideje za rešavanje problema veštačke inteligencije i izbornih sistema

Erik Maskin, profesor na Harvardu i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2007. godine, priprema se da preuzme funkciju predsednika Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), čiji kongres je održan u Beogradu. Maskin je utemeljivač teorije dizajna mehanizama, svojevrsnog ekonomskog inženjeringa. Njegova teorija kaže da, umesto da se pitamo kuda će nas tržište odvesti, mi prvo definišemo cilj, bilo da je to pravedna raspodela resursa, efikasna prodaja državne imovine
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Ekonomija, najnovije vesti »

Kako Bob seče tortu

Kako Bob seče tortu

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