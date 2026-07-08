Raketni napadi na Kijev i Odesu

Beta pre 50 minuta

Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i Odesu tokom prethodne noći, saopštile su lokalne vlasti u Ukrajini i dodale da je povređeno nekoliko ljudi.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na društvenim mrežama da su napadi izazvali požare u dva naselja grada i da su dve osobe povređene.

"Neprijatelj napada Kijev balističkim raketama. Ostanite uskloništima!", napisao je Kličko na Telegramu.

U raketnom napadu na luku Odesa povređeno je 10 ljudi, rekao je regionalni guverner Oleg Kiper.

Ti napadi su se dogodili dok je u Ankari u toku samit lidera NATO-a na koji je pozvan predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

(Beta, 08.07.2026)