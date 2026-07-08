Odbojkašice Srbije pobedile Bugarsku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile su u Beogradskoj areni selekciju Bugarske sa 3:0, po setovima 25:16, 25:19, 27:25, u utakmici prvog kola treće sedmice Lige nacija.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imala je Anja Zubić sa 16 poena, Branka Tica je upisala 13 poena, a Maša Kirov je zabeležila 10 poena. U selekciji Bugarske najefikasnija je bila Mikaela Stojanova sa 13 poena, dok je Darina Naneva upisala devet poena. Srbiji je ovo treća pobeda u ovosezonskoj Ligi nacija i sada na 13. mestu ima 13 bodova, dok je Bugarska 16. sa pet bodova. U sledećem kolu turnira u Beogradu Srbija u četvrtak igra protiv Francuske (20.00), a