Terzić: Mlade igračice mogu mnogo da pruže reprezentaciji

RTS pre 1 sat
Terzić: Mlade igračice mogu mnogo da pruže reprezentaciji

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić izjavio je posle pobede protiv Bugarske da je zadovoljan igrom svoje ekipe i dodao da su se pojavile mlade igračice koje će u budućnosti moći mnogo da pruže reprezentaciji Srbije.

Odbojkašice Srbije savladale su u Beogradu selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u Ligi nacija. "Uglavnom sam zadovoljan. Pogotovo prvim setom, bio je fantastičan. Posebno što se tiče našeg prvog napada, a i uopšte igre. Iako su Bugarke imale veći procenat realizacije nego što bi to smele. Igrali smo lepo i dobro. Kasnije, u zavisnosti od rezultata, kada su nam se približavale i kada je bio egal, videla se doza straha i onda ne igramo našu najbolju igru", rekao je
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