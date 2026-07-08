Svi parovi i raspored četvrtfinala Svetskog prvenstva na jednom mestu

Svetsko prvenstvo ulazi u svoju završnicu, a na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku nas očekuju četiri utakmice četvrtfinala.

U sredu je dan pauze pre nego što na teren u četvrtak od 22.00 izađu Francuska i Maroko. Potom će u petak od 21.00 snage odmeriti Španija i Belgija. U subotu nas očekuje poslednji "noćni blok", pošto će Norveška protiv Engleske igrati od 23.00, a Argentina i Švajcarska od 3.00 u poslednjoj post-ponoćnoj utakmici na Svetskom prvenstvu 2026. godine. Polufinala su na programu u utorak, 14. i sredu, 15. jula, utakmica za treće mesto 18. jula od 23.00, a finale u