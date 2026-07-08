Ovo su parovi i termini četvrtfinala Svetskog prvenstva: Čeka nas spektakl!

Gotova je osmina finala Svetskog prvenstva u fudbalu! Gledali smo pravi spektakl na sve strane, videli smo mnogo iznenađenja u ovoj fazi takmičenja, a sada se sve svelo na "osam slova".

Svelo se na osam reprezentacija koje će se boriti za Boginju. Kako smo i rekli, videli smo mnogo iznenađenja u okviru osmine finala, ispao je Brazil od Norveške, Francuzi su jedva prošli Paragvaj, Argentina je došla do apsolutnog čuda protiv Egipta, gde su gubili sve do samog kraja utakmice. Sve u svemu, ovi mečevi osmine finala su i najavili ono što nas čeka - spektakl u četvrtfinalu. Poznati su već sada i termini ovih utakmica, ali i rasporedi. ČETVRTAK, 9. JUL -