Šok za Maroko pred Francusku

Fudbalska reprezentacija Maroka doživela je veliki udarac uoči večerašnjeg četvrtfinalnog duela Svetskog prvenstva protiv Francuske.

Najbolji strelac ekipe, Ismael Saibari, nije uspeo da se oporavi od povrede i neće biti u konkurenciji za meč koji se igra večeras od 22.00 časa u Bostonu. Saibari je na dosadašnjem toku šampionata postigao tri gola i bio jedan od najzaslužnijih za plasman Maroka među osam najboljih reprezentacija sveta. Sjajne igre su mu samo olakšale transfer u minhenski Bajern usred Mundijala. Povredio se u utakmici osmine finala protiv Kanade, a u marokanskom taboru nadali su