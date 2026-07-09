Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Danas pre 11 sati  |  Beta
Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Vezista reprezentacije Engleska Džordan Henderson uspešno je operisao ručni zglob u Kanzas Sitiju, nakon povrede zadobijene tokom slavlja posle pobede nad Meksikom (3:2) u osmini finala Svetskog prvenstva, preneo je danas Skaj Sport.

Tridesetšestogodišnji fudbaler Brentforda povredio se kada je prilikom proslave pokušao da preskoči reklamnu ogradu, pri čemu je nezgodno pao na ručni zglob. Sa stadiona je iznet na nosilima i prebačen u bolnicu u Meksiko Sitiju, dok se ostatak ekipe vratio u bazu u Kanzas Sitiju. Po povratku u SAD Henderson je uspešno operisan i započeo je oporavak. – Operacija je završena! Sada da se spremimo za veliku utakmicu u subotu. Hvala osoblju Ortopedskog instituta u
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